Cittadella, Venturato: "Quarto anno di fila ai play-off: è un grande risultato"

vedi letture

Il tecnico del Cittadella, Roberto Venturato, commenta così il successo nel derby contro il Venezia: “Essere ai play-off per il quarto anno consecutivo è un risultato importante: abbiamo perso cinque gare consecutive, ma bisogna considerare ciò che abbiamo fatto in tutta la stagione. Sono risultati importanti per una realtà come la nostra, dovremo giocare con la voglia di provarci sempre e comunque”.

Come avete battuto il Venezia?

“Abbiamo fatto una bella partita, il loro portiere è stato bravo in tre occasioni mentre noi abbiamo rischiato poco. Siamo stati bravi nelle verticalizzazioni, ora dovremo costruire qualcosa di ancor più importante: venerdì avremo una sfida fondamentale per il nostro futuro”.