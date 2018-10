Cittadella, Venturato: "Ringrazierò sempre Alfonso per quel che ha dato"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato alla vigilia della sfida contro il Brescia ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla situazione infortunati: “Schenetti ha un fastidio all'addome anche se dalla risonanza non risulta nulla. Non riesce a spingere al massimo e non voglio rischiarlo. Camigliano deve ancora completare la tabella di recupero, ma Bussaglia è a disposizione, mentre Scaglia e Adorni non ci saranno. Panico ritorna dopo due turni di squalifica, è molto dinamico e si muove bene sia in fase offensiva che in fase difensiva. In prospettiva può fare meglio da trequartista che da attaccante secondo me. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Il Brescia ha giocatori di grande qualità in ogni ruolo, penso che possa fare un campionato d'alta classifica. Alfonso? È una persona che ha dato tanto al Cittadella, ma nel calcio succede di affrontarsi da avversari. Lo ringrazierò sempre per quel che ha dato in quei tre anni da noi”.