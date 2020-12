Cittadella, Venturato: "Rinvio? Scelto di non giocarci il jolly. La mia positività? Sto bene"

Alla vigilia del match del ‘Tombolato’ contro il Frosinone Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha presentato il match di domani in videoconferenza vista anche la sua positività al Covid-19: “Io sto bene, ho avuto qualche linea di febbre, ma poi mi è passata. Sono positivo al covid e domani non sarò in panchina. La squadra ha ripetuto ieri i tamponi al ritorno ed è risultata tutta negativa. I tamponi di controllo dovremo rifarli domattina. Spero che la squadra riesca ad assorbire la fatica di Reggio Calabria. Il Frosinone ha 4 giocatori positivi, ma ha una rosa veramente competitiva. E’ tornato Ariaudo ed è uscito Capuano, dovremo essere particolarmente bravi. Abbiamo fatto una scelta di provare a giocarci questa partita e di mantenere il jolly. Gargiulo sta bene, ha preso una botta, ma sta bene ed è a disposizione. Per quanto riguarda Awua stiamo aspettando i tamponi molecolari, era un caso sospetto e se sarà ok sarà a disposizione. Andiamo ad affrontare una squadra che viene da tanti risultati positivi e da una situazione positiva. Hanno una rosa ampia e all’altezza, avremo una difficoltà in più da affrontare per la prossima partita. Dobbiamo rimanere concentrati sulle partite che dobbiamo affrontare e non dobbiamo dimenticarcelo, i risultati e la continuità hanno un valore, poi si vedrà più avanti dove potremo arrivare. Vista la frequenza delle partite pensare a una partita ogni tre giorni non è facile. Sabato ho visto la partita con grande partecipazione, devo ringraziare Gorini, Musso e Pierobon per come mi hanno aiutato. E’ un momento difficile, ma abbiamo una grande opportunità da poter cogliere. Smajlaj, difensore classe 2002, sarà aggregato alla prima squadra”