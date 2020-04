Cittadella, Venturato: "Ripresa complicata, ci sarà poco tempo fra una gara e l'altra"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato: "Siamo partiti molto male, forse avevamo dato per scontato certe cose. Poi lavorando abbiamo ripreso un certo tipo di calcio, quello che vogliamo. Non completamente perché in casa non siamo stati capaci di mostrare tutto il potenziale. Nello sport bisogna cogliere le occasioni e noi non le abbiamo colte tutte. La ripresa del campionato? Complicata, con poco tempo tra una gara e l'altra. Mai come in questa situazione sarà fondamentale avere tanti giocatori sulla stessa linea".