Cittadella, Venturato: "Scappini e Strizzolo out. A Crotone sarà battaglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha presentato il match di domani in casa del Crotone (fonte TrivenetoGoal.it): "L’unico problema è una vecchia cicatrice di Strizzolo che lo ha un attimo condizionato, in questo momento è un giocatore del Cittadella, vediamo cosa succede. Ma è fuori perché è infortunato. Un problema venuto fuori a inizio settimana e che è persistito. Dobbiamo accettare le situazioni e avere e purtroppo il calciomercato dura fino alla fine del mese. Scappini è fermo per la pubalgia, è via da 15 giorni perché ha voluto provare a curarsi a Monaco di Baviera in cui dovrebbero sistemarlo in un paio di settimane e consentono di accorciare i tempi di recupero. Frare sta recuperando ma non è ancora pronto, Benedetti è squalificato e Rizzo non è disponibile per lungo tempo come si sa. Diaw ha caratteristiche che si abbinano al nostro modo di giocare. E’ un giocatore che ha grande corsa e che sa attaccare gli spazi. Per quello che è il nostro modo di interpretare il calcio sa muoversi con la squadra e allo stesso tempo ha una buona predisposizione offensiva. Non ho ancora deciso se metterlo dal primo minuto, sta bene e nell’ultimo periodo ha giocato. E’ pronto ed è in condizione dal punto di vista fisico. Il Crotone per la rosa è una delle squadre più forti del campionato, credo che sarà una partita molto difficile, sarà una battaglia vera ed entrambe cercheremo di fare risultato. Non so come si disporranno, ma possono giocare con vari moduli. E’ molto pericolosa sulle palle da fermo. C’è stato un po’ di stacco, era giusto che fosse così, adesso bisogna essere bravi a riattaccare la spina. E’ un gruppo che ha voglia di provarci, è una squadra che ha sempre fatto bene sotto il punto di vista mentale, sotto questo profilo sono fiducioso. Il girone di ritorno sarà tutta un’altra cosa”