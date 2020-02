vedi letture

Cittadella, Venturato: "Se non prendiamo l'impegno nel modo giusto non riusciremo a vincere"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia: “In casa abbiamo avuto qualche difficoltà quindi se non prendiamo l’impegno nella maniera giusta non porteremo a casa la vittoria. Sono determinanti la cura dei dettagli e la prestazione contro una squadra di grande qualità che sa muovere bene la palla e sa verticalizzare in maniera pericolosa. Dobbiamo essere convinti di quello che dobbiamo fare, di fronte abbiamo una squadra con un’identità chiara. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Abbiamo un grande obiettivo che è conquistare la salvezza il prima possibile e poi pensare alla parte sinistra della classifica. Dobbiamo concentrarci su una gara alla volta perché il confine fra la parte alta e quella bassa della classifica è labile”.