Cittadella, Venturato: "Se sbagliamo una partita si posso creare problemi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista del match contro il Pescara il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal: “Sono molto amareggiato per la situazione della Serie B, mai avrei pensato che a novembre si sarebbe potuti tornare alle 22 squadre. Spero che venga trovata una soluzione per il bene di tutti il più rapidamente possibile e che vengano date certezze. Quanto alla partita col Pescara, si è creata una situazione di un certo tipo, in cui siamo in una sorta di limbo, dopo non essere riusciti a vincere né a Lecce né con il Brescia. Siamo in una situazione in cui se perdi una partita si possono creare dei problemi. Recuperiamo Camigliano, che torna fra i convocati e che è disponibile. Bussaglia andrà a giocare con la Primavera, non gioca una partita intera da sei mesi e visto che si gioca all’Appiani su campo in erba ho pensato che fosse la cosa giusta. Sta bene anche Schenetti, che parte con noi. Il Pescara già lo scorso anno aveva una squadra attrezzata e per motivi che sono difficili da spiegare è scivolato in zona retrocessione. Per me può fare un centrocampo di vertice e ha un centrocampo fra i più forti della categoria. Mancuso lo conosco bene, lo allenai quindici giorni appena arrivato a Cittadella. A me piaceva già quando era al Milan, lui però fece la scelta di andare a giocare a Catanzaro e non fu possibile trattenerlo. Non sono sorpreso della sua esplosione, si vedeva che aveva qualità”