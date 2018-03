Cittadella, Venturato: "Servono attenzione e concentrazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Cremona: “Ogni settimana che passa aumentano le difficoltà, ma c'è la consapevolezza che questo è un momento importante e vincere due gare di fila ci ha dato sicurezza anche dal punto di vista della classifica. Ora bisognerà fare partite importanti, avere rabbia, determinazione e cattiveria per continuare su questa strada. Andiamo ad affrontare una squadra di valore, ma la affronteremo con lo spirito di sempre, nella gara d'andata c'è stato un attimo di smarrimento e non dobbiamo farci condizionare da quell'episodio, ma trarne l'esperienza giusta. - conclude Venturato come riporta il sito del club - Dobbiamo essere attenti dall’inizio fino al fischio finale, l’ingenuità che compromette la gara può arrivare anche dopo un minuto. Attenzione e concentrazione anche nel saper recuperare un errore del compagno”.