Cittadella, Venturato: "Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buona la prima per il Cittadella, che in Coppa Italia batte il Padova nel derby e conquista l'accesso al terzo turno della competizione. A margine del match, come riferisce trivenetogoal.it, mister Roberto Venturato si è così espresso: “Vincere la prima è positiva, è questo che dobbiamo tenerci dentro. Abbiamo fatto discretamente, tenendo il campo, dovevamo già chiudere a inizio del secondo tempo con Panico e qua dobbiamo migliorare. Siamo stati equilibrati, sono soddisfatto di quanto visto ma dobbiamo anche essere bravi a sapere che c’è tanto da lavorare ancora. Iori? Mi dispiace per l’espulsione perché ha fatto solo due falli ma in questo momento della stagione nessuno pensava di tenere palla così tanto, creando varie occasioni da gol. Adesso siamo consapevoli di quello che stiamo facendo”.