Cittadella, Venturato: "Siamo stati bravi a soffrire"

Roberto Venturato

Un successo fondamentale quello ottenuto da Cittadella che batte per 2-0 il Verona nella finale d'andata dei play-off e vede avvicinarsi la massima serie. Al termine dei novanta minuti il tecnico dei granata Roberto Venturato che ha commentato con grande soddisfazione la gara. Queste le sue parole raccolte da Padovasport.tv: "Abbiamo fatto un risultato importante, siamo partiti molto bene mentre nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore. Il Verona ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a soffrire. Va fatto un applauso a questo gruppo, dobbiamo essere felici stasera ma pensare già da domani che abbiamo altri novanta minuti da giocare in uno stadio che sarà caldo contro una squadra molto forte. Va dato merito a questo gruppo perché io credo molto nella squadra, nel gruppo e anche i giocatori che giocano un po’ meno si sono fatti trovare sempre pronti. Questo è un valore importante della nostra squadra. Ora mancano novanta minuti, che sicuramente saranno duri, difficili e contro una squadra molto forte. Dobbiamo però essere bravi a mantenere anche nel ritorno la nostra identità, giocare come abbiamo fatto tutto l’anno sapendo che ci sarà da soffrire".