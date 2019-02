© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cosenza: “Sono soddisfatto del mercato, sono arrivati tre giocatori che ci servivano e abbiamo sostituito Malcore e Strizzolo con Diaw e Moncini. Parodi viene via con noi, aspettiamo il transfer per oggi, ma ci sarà. Lui è un destro che ha giocato spesso a sinistra e che ha grande esplosività, sa attaccare la profondità e giocare uno contro uno. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Non voglio mettere le mani avanti, ma non credo ci siano partite abbordabili in questa parte di stagione, andiamo in un campo difficile con un pubblico che capisce di calcio e che ha una tradizione importante. Proverà a vincere il Cosenza, proveremo a vincere noi. Qualche ambizione ce l’abbiamo, dobbiamo essere bravi come atteggiamento a considerare ogni partita come spartiacque. Il campo? Qualche problema c’è stato, è stata rinviata una partita in cui il Verona ha vinto senza giocare. Dobbiamo essere bravi ad adattarci a questo tipo di situazione”.