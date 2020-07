Cittadella, Venturato: "Spero di mantenere il quinto posto. Per il quarto Pordenone favorito"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Entella e della corsa al quarto posto in classifica: “L’aspetto emotivo sarà fondamentale, se sappiamo interpretare bene la partita il risultato arriverà. Il quarto posto non dipende solo da noi e a fine gara capiremo a che punto siamo, ma fino ad allora dobbiamo pensare con la massima concentrazione alla partita che ci attende. È un momento in cui dobbiamo stare concentrati, ben sapendo che avremo di fronte una squadra che ha capacità e che ci ha già messo in difficoltà. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Sappiamo che arrivare terzi o quarti dà un vantaggio perché ci sarà più tempo per riposare e recuperare e questo sarà fondamentale in una stagione come questa. Credo però che non ci saranno grandi modifiche con Spezia e Pordenone favorite per quei due posti. Spero di mantenere però almeno il quinto posto che dà comunque un piccolo vantaggio nei play off”.