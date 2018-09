Cittadella, Venturato: "Spezia? Trasferta insidiosa. Felice delle 300 panchine"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia: “I liguri hanno l'ambizione di fare un campionato importante, hanno cambiato l'allenatore e costruito una squadra con alcune stelle come Galabinov, Mora, Giani o Terzi. È una squadra che sa giocare e ha idee, in più il Picco è un campo difficile da espugnare e per questo dovremo riuscire a difenderci ed esprimere il nostro calcio contemporaneamente. Bartolomei? Ha un tiro davvero importante e sicuramente lo affronteremo da avversario portandoci dietro un ricordo positivo e il contributo che ha dato l’anno scorso. - continua Venturato come si legge su Trivenetogoal.it - Sto riflettendo sul turn over, ma domani scenderà in campo la migliore formazione possibile anche se in 8 giorni ci attenderanno due trasferte molto lunghe e bisogna tenerne conto. 300 panchine? È un bel traguardo, fa piacere, aver fatto così tante partite porta con sé tanti momenti positivi e piacevoli”.