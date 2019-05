© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato di una gara che è un dentro o fuori per entrambe le squadre (i rosanero si giocano la promozione diretta, i veneti un posto nei play off). “Si decide tutto in 90 minuti e dobbiamo avere la consapevolezza di affrontare una squadra con grandi qualità tecniche e in una piazza che vive il calcio in maniera viscerale. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Ci sono tante combinazioni possibili, ma dobbiamo pensare soltanto a fare la nostra gara, serve il massimo della concentrazione e poi il resto lo vedremo quando sarà finita la partita”.

Quanto peseranno le vicende giudiziarie del Palermo?

“Non voglio fare nessun tipo di commento, voglio pensare al calcio e al campo”