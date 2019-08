© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Venturato non usa giri di parole. Dopo la sconfitta interna contro lo Spezia, il tecnico del Cittadella ha commentato: "Dispiace aver perso in questo modo, nel primo tempo avevamo giocato bene e meritavamo di andare in vantaggio. Se poi commettiamo ingenuità enormi è logico che arrivino poi le sconfitte. sottolinea Trivenetogoal.it -. Non c’è stato l’atteggiamento giusto nel secondo tempo, bisogna essere consapevoli di cosa non è funzionato. L’atteggiamento è sbagliato, le persone e i giocatori che ci sono oggi a Cittadella devono pensare e ragionare in modo diverso. È la prima volta che faccio una critica così pesante da quando sono a Cittadella. Penso che tutti, io per primo, dobbiamo darci una svegliata. Un errore si può fare, ma quando l’errore si ripete altre due volte allora significa c’è qualcosa che non va".