Cittadella, Venturato: "Un po' di rammarico per il quarto posto. Ore recuperiamo le forze"

Arrivano anche le considerazioni di mister Roberto Venturato sulla vittoria del Cittadella sul campo dell'Entella, riportate da Triventogoal.it: "Abbiamo fatto fatica, i tempi per preparare la gara erano ristretti. Bravi i ragazzi ad essere sempre sul pezzo". Il tecnico continua analizzando la quinta posizione in classifica e la sfida al Frosinone nel turno preliminare dei play-off: "Un po' di rammarico per il quarto posto perso per gli scontri diretti c’è, ma bisogna accettarlo. In questo momento, indipendentemente dall’avversario, ci sono tutte squadre con valori importanti. Dobbiamo riposare e recuperare, affronteremo una delle più forti. Il fatto di avere due risultati su tre a disposizione sicuramente è importante, dobbiamo saperlo sfruttare".