Cittadella, Venturato: "Una vittoria del genere dà merito al gruppo"

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta per 0-2 al Curi di Perugia, il tecnico granata Roberto Venturato ha commentato così la vittoriosa trasferta umbra: "Dobbiamo essere più bravi a tenere il possesso palla e a rimanere più corti, ma fare una partita del genere a Perugia dà merito alla squadra e al gruppo - ammette l'allenatore, come riportato da Triveneto Goal -. Aver battuto un avversario con una rosa importante e che potrà puntare a far bene in questo campionato e a vincere come il Perugia rappresenta un ulteriore motivo di soddisfazione".