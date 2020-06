Cittadella, Venturato: "Vittoria un segnale per noi stessi. Ora restiamo concentrati"

Al termine della sfida contro il Frosinone, conclusasi per due reti a zero in favore del suo Cittadella, ora quarta forza del campionato, Roberto Venturato ha dichiarato: "La vittoria è un segnale soprattutto per noi stessi. Abbiamo battuto una squadra di grande valore, lunedì si torna subito in campo e avremo tre squalificati. Sappiamo che non è facile, ma dobbiamo essere felici di questa vittoria, dobbiamo lottare per conquistarci i tre punti. Bisogna dare grande merito a questi ragazzi che si sono comportati in modo impeccabile durante il lockdown. Abbiamo tenuto alto il baricentro e abbiamo giocato a calcio. In questo momento dobbiamo rimanere concentrati sulle partite e dobbiamo avere capacità e l’intelligenza di affrontare il Perugia. Lunedì avremo due squalificati a centrocampo, con Branca che dovrà scontare il terzo turno", le sue parole, riportate da trivenetogoal.it.