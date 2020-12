Cittadella-Vicenza 3-0, le pagelle: D'Urso decisivo, Gargiulo non si ferma. Jallow sottotono

CITTADELLA-VICENZA 3-0

Marcatori: 49' D'Urso, 59' Adorni, 79' Gargiulo

CITTADELLA

Kastrati 6 - Si fa trovare pronto dopo nemmeno due minuti sul tentativo di Guerra, abile a leggere l'azione e scegliere con tempismo le uscite alte e fuori dall'area di rigore.

Cassandro 6 - Qualche problema ad arginare la catena di sinistra del Vicenza nel primo tempo. Affronta la ripresa in maniera molto più propositiva, sfiorando anche il gol con una conclusione dalla distanza e salvando un gol praticamente fatto a risultato ormai acquisito.

Camigliano 6 - Sempre puntuale nei contrasti aerei a contendere il pallone agli attaccanti, un po' impreciso in fase di impostazione. (Dal 57' Perticone 6 - Impiega pochissimo ad entrare in partita, facendo capire che anche con lui sarà dura attaccare l'area di rigore).

Adorni 7 - Prestazione maiuscola, sempre in anticipo sugli avversari. Comanda con autorità l'intero reparto, gli avversari sono costretti a girare al largo al suo cospetto. Imperioso il colpo di testa con cui spedisce alle spalle di Perina il pallone del 2-0.

Benedetti 6,5 - Inizio singhiozzante ma con il passare dei minuti è l'unico a sostenere concretamente l'azione offensiva. Taglia spesso e bene a centro area, calibra un cross splendido in occasione del raddoppio di Adorni.

Awua 6 - Tanta legna in mezzo al campo e raddoppi puntuali in fase di non possesso. Quasi nullo l'apporto nella metà campo avversaria. (Dal 64'Proia 6 - Gestisce alla grande tutti i palloni che tocca facendo respirare la squadra con il possesso palla).

Iori 6 - Gestisce il pallone con semplicità e precisione invidiabile, ma di rado riesce a liberare in campo aperto i propri attaccanti.

Gargiulo 6,5 - Stranamente impreciso e troppo lontano dalla porta nella prima frazione. Si riprende alla grande nella ripresa, chiudendo la contesa con il gol del 3-0 proseguendo nello straordinario momento realizzativo.

D'Urso 7 - Il faro della manovra granata, ogni azione degna di nota passa dai suoi nobili piedi. Trova sempre lo spazio per servire i compagni, sblocca una gara una complicata con una fiondata imprendibile da distanza ravvicinata. (Dal 75' Vita 6,5 - Altro giocatore dal piede delizioso, pennella sulla testa di Gargiulo il pallone del 3-0).

Ogunseye 5,5 - Corre tanto ma non riesce mai a cogliere di sorpresa i due centrali avversari. Troppo spesso defilato sulla sinistra, perdendo di incisività e peso in zona gol. (Dal 64' Tsadjout 5,5 - Oggi non è una partita da attaccanti e lui conferma tale assunto. Si dà da fare ma senza mai creare problemi concreti alla retroguardia).

Cissé 5 - Confuso e pasticcione, finisce quasi sempre in off-side o sanzionato dal direttore di gara. Si intestardisce e non riesce a trovare soluzioni per sfuggire alla morsa dei difensori avversari. (Dal 75' Rosafio 6 - Cappelletti gli nega il gol del poker salvando sulla linea. Ci riprova qualche istante più tardi ma Perina è attento, impatta il match in maniera efficace).

VICENZA

Perina 6 - Primo tempo da spettatore non paganta, nella ripresa non trova il modo di opporsi alle conclusioni degli avversari che lo infilano tre volte.

Bruscagin 5,5 - Rientra dopo l'infortunio ma la condizione non è ottimale. Crossa poco e male, difficilmente riesce a prendere il fondo.

Bizzotto 6 - Prova senza troppe sbavature, spesso va a prendere gli avversari molto alto per evitare di puntare l'area di rigore.

Cappelletti 5,5 - Primo tempo quasi perfetto, pesano notevolmente gli errori in occasione del primo gol in cui si dimostra poco reattivo a contendere il pallone vagante a centro area.

Barlocco 6 - Nella prima frazione spinge come un forsennato trovando più volte il fondo con giocate di pregevole fattura. Cala come tutta la squadra una volta che gli avverasari sbloccano il match.

Zonta 5,5 - Inizio volenteroso ma quasi mai riesce a sfondare sull'out di competenza. Si fa letteralmente mangiare da Gargiulo in occasione del gol che chiude la contesa.

Cinelli 6 - Distrubuisce una quantità infinita di palloni e sbaglia davvero pochissimo. Sicurezza in mezzo al campo, anche dopo lo svantaggio.

Da Riva 5,5 - Corre a perdifiato e pressa ogni avversario che gli si para davanti ma finisce per eccedere e farsi trasportare dalla troppa foga agonistica. (Dal 77' Scoppa s.v.).

Guerra 5,5 - Ha due buone occasioni a inizio gara ma non riesce a concretizzarle. Con il passare dei minuti si eclissa letteralmente nel campo.

Jallow 5 - Spreca la migliore chance dei biancorossi per passare in vantaggio dimostrandosi troppo egoista. Corre tanto ma a vuoto, deciso passo indietro rispetto la trasferta di Pescara. (Dal 77' Marotta s.v.).

Giacomelli 5 - Deve recuperare il ritmo partita e si vede. Non salta mai l'uomo e risulta troppo confusionario con il pallone tra i piedi. (Dal 64' Meggiorini 6 - Prova a dare peso al reparto offensivo provando qualche giocata in velocità. Il suo ingresso riporta al massimo l'attenzione dei difensori avversari).