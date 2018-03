Cittadella, Vido: "Viviamo alla giornata. Gol? Arriveranno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centravanti del Cittadella Luca Vido ha parlato al Gazzettino del proprio momento personale: “Il gol non è un problema, l'importante è che la squadra continui a fare quello che sta facendo, nel calcio moderno poi un attaccante deve aiutare anche la squadra. Poi certo segnare è una cosa fondamentale, ma sono tranquillo e consapevole che prima o poi i gol arriveranno e spero che siano anche decisivi. Devo migliorare ancora sotto tutti gli aspetti, ma ho grande voglia di fare e mi sento pronto per giocare dal primo minuto. Obiettivo? Non dobbiamo guardare troppo avanti, cerchiamo di vivere alla giornata ottenendo il massimo possibile. Siamo più sicuri dei nostri mezzi rispetto a un anno fa".