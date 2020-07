Cittadella, Vita: "Col Crotone gara decisiva, la posta in palio è molto alta"

Come riferisce il Corriere del Veneto - edizione Padova e Rovigo, in casa Cittadella, quando la sfida contro il Crotone è sempre più vicina - in ballo c'è il secondo posto - è stato il centrocampista Alessio Vita a fare il punto della situazione: "Non so dire cosa sia mancato a Pisa, abbiamo affrontato un avversario tosto e venivamo da tre vittorie di fila. Eravamo convinti di poter far bene e siamo stati penalizzati dagli episodi. Potevamo far meglio, ma bisogna anche tenere conto che ci sono anche gli avversari. La partita col Crotone sarà decisiva, ma sarà importantissima nella corsa al secondo posto. Se vincessimo li agganceremmo in classifica e avremmo il vantaggio dello scontro diretto in caso di arrivo a pari punti. Sarà una partita difficilissima e cercheremo di prepararla nel migliore dei modi. La posta in palio è molto alta e probabilmente nessuno si aspettava che fossimo lì a giocarci la promozione diretta".