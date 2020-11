Cittadella, Vita: "Vorremmo fare meglio dello scorso campionato, ma senza pubblico è dura"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere del Veneto - ed. Vicenza e Bassano, è intervenuto il centrocampista del Cittadella Alessio Vita: "Ci piacerebbe fare meglio dello scorso campionato, siamo arrivati ai playoff e usciti all’ultimo secondo col Frosinone. Con il Covid ci sono cose che non si possono controllare e, secondo me, ci vorrebbe buon senso in alcune situazioni, penso alla sconfitta a tavolino della Reggiana. A dicembre si giocherà ogni tre giorni, il 15 affronteremo anche il Vicenza e ci saranno pure i recuperi... Non è facile, senza contare che senza pubblico in molte piazze è tutta un’altra cosa".