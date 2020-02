© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Provedel è l'eroe di giornata. Una rete del portiere, al 95', permette alla Juve Stabia di pareggiare per 2-2 contro l'Ascoli nell'anticipo del 23° turno di Serie B. La formazione marchigiana passa in vantaggio al 10' con Scamacca ma viene ripresa da un rigore di Forte al 61'. Nel finale, a otto minuti dal termine, segna Ninkovic, che illude i padroni di casa, prima dell'incredibile epilogo, che ricorda (anche per il minuto e il risultato finale) quello di Benevento-Milan del 3 dicembre 2017.