Clamoroso all'Euganeo: Pescara rimontato al 96', a Padova è 2-2

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Clamoroso all'Euganeo: avanti 2-0 fino al 90', il Pescara si fa rimontare dal Padova e chiude la gara sul 2-2. A decidere la rete al 96' di Cappelletti, col Delfino beffato e dunque secondo in classifica con l'Hellas Verona che resta primo in solitaria anche se con una gara in più del Benevento. Apre Brugman, raddoppia Mancuso su rigore, poi nel recupero prima Cisco e poi Cappelletti pareggiano clamorosamente i conti.