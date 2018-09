Cocco, dal quasi addio alla doppietta. Per riprendersi il Pescara

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di tutta l'estate Andrea Cocco è stato fra i protagonisti delle voci di mercato. Il suo addio al Pescara sembrava infatti scontato dopo una stagione, la scorsa, in cui scese in campo in appena cinque occasioni anche a causa di qualche problema fisico di troppo. Alla fine invece l'esperto centravanti è rimasto in Abruzzo e si è preso anche la maglia da titolare come punta centrale nel tridente di mister Pillon ripagando la fiducia. Un gol in Coppa Italia nella sfida contro il Pordenone e poi doppietta alla seconda uscita in campionato per firmare la vittoria sul Livorno. Due gol arrivati su calcio di rigore, è vero, ma che mettono fine a un lungo digiuno che durava dall'aprile del 2017 quando andò a segno con la maglia del Cesena contro il Cittadella. Poi l'infortunio, rottura dei legamenti, tanta panchina con qualche scampolo di gara al suo rientro a Pescara nella passata stagione e infine, come detto, le voci di mercato che si sono rincorse per tutta l'estate. Due gol che possono ridare slancio alla carriera del classe '86 e fare la felicità del Pescara che ora sa di poter contare su due punte centrali, l'altra è Gaetano Monachello, di valore per un campionato di Serie B che come sempre si preannuncia combattutissimo.