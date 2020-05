Colpani: "Trapani città fantastica. Il mio sogno? L'esordio in A con l'Atalanta"

vedi letture

Intervista alle colonne de La Voce del Popolo, Andrea Colpani, centrocampista di proprietà dell’Atalanta attualmente in prestito al Trapani, ha raccontato la sua esperienza durante l’isolamento domiciliare: Sono rimasto qui, non mi sono mosso da Trapani. Per un po’ si è fermata la mia ragazza; il resto della quarantena lo sto trascorrendo con Carnesecchi, mio compagno di squadra, con cui condivido l’appartamento da quando sono arrivato in Sicilia. Mi sono allenato tutti i giorni in casa e dal 4 maggio posso uscire a correre. Il mio sogno? Ne ho due in realtà: giocare in serie A, magari esordendo con la maglia dell’Atalanta, dove sono cresciuto, avendo fatto tutto il settore giovanile a Bergamo, ed esordire con la Nazionale Maggiore. Ma ora penso a fare bene a Trapani”.