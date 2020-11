Colpo del Vicenza in casa della Cremonese: basta Padella per la prima vittoria

Prima vittoria in campionato per il Vicenza che ha trionfato per 1-0 in casa della Cremonese. Tre punti pesanti per la squadra di Di Carlo che è riuscita a trovare il gol decisivo all'84' grazie ad Emanuele Padella. Con questo successo il Vicenza sale a 6 punti e la Cremonese resta a quota 3.