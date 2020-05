Come e quando ripartirà la Serie B? 18 maggio sedute individuali, 10 giorni dopo quelle collettive

vedi letture

Nella dettagliata analisi de la Repubblica sulla possibile ripresa del calcio italiano, trova spazio anche il possibile piano di azione della Serie B. L’idea, per il secondo campionato italiano, sarebbe quella di ripartire solo dopo la Serie A ed in tal senso il quotidiano parla del 18 maggio come data buona per la ripresa degli allenamenti individuali, mentre quelli collettivi potrebbero avere il via libera solo una decina di giorni dopo, intorno a fine maggio. Il campionato a quel punto riprenderebbe, in caso di via libera del governo, nei primi giorni di luglio per arrivare alla conclusione poco meno di due mesi dopo, a fine agosto.