Comunicato della SPAL: 3 nuovi giocatori e un membro dello staff positivi al Covid-19

Nuovi positivi al Covid-19 tra i calciatori di Serie B. Arrivano dalla SPAL, col club di Ferrara che in serata ha diramato questo comunicato: "S.P.A.L. srl comunica che in seguito a nuovi controlli previsti dal protocollo in essere, è emersa la positività al Covid-19 di tre atleti e di un membro dello staff. I quattro tesserati del gruppo squadra, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali".