Consiglio Federale, commissario in Lega B a partire dal 14 settembre

Fonte: Figc,it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il presidente federale ha aperto i lavori alle ore 11.30 alla presenza dei consiglieri: Gravina e Abete per la Lega Pro; Sibilia, Bacchetta, Cosentino, Caridi, Montemurro e Rungger per la Lega Nazionale Dilettanti; Ulivieri e Perdomi in rappresentanza degli allenatori; il presidente AIA Nicchi; il Presidente del Settore Tecnico Rivera; il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il Direttore generale della FIGC Uva; il Segretario federale Di Sebastiano; il membro UEFA nel Consiglio FIFA Christillin. Invitato al Consiglio, in qualità di uditore, anche il reggente della Lega B Simonelli.

Il presidente federale Carlo Tavecchio ha aperto i lavori invitando i consiglieri ad osservare un minuto di silenzio in ricordo dell’ex commissario straordinario della FIGC Guido Rossi e dell’ex revisore dei conti della FIGC Marco Capellini. Tavecchio ha proseguito relazionando il Consiglio sull’andamento del commissariamento della Lega di A e della situazione di stallo per l’elezione del presidente in Lega B. Inoltre, ha espresso parere più che positivo sull’introduzione del Var nel campionato di Serie A recependo un pensiero diffuso all’interno dello stesso Consiglio federale. Esiti assemblea Lega Nazionale Professionisti Serie B: eventuali provvedimenti conseguenti Il Consiglio ha votato all’unanimità per la nomina di un commissario straordinario nel giorno 14 settembre qualora, all’atto dell’Assemblea già convocata per il 13 settembre, non si procedesse all’elezione del Presidente