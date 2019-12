Coppa di Lega francese, Paris Saint-Germain e Lione forza quattro

Dopo Lilla e Reims questa sera altre sei squadre hanno ottenuto il pass per i quarti di finale. Fra queste il Paris Saint Germain e il Lione, avversario della Juventus in Champions, che hanno battuto per 4-1 rispettivamente Le Mans e Tolosa. I parigini, senza Neymar e Icardi, dilagano nel primo tempo con Sarabia, Choupo-Moting e Mbappe, con Di Maria che segna a inizio ripresa il gol del 4-0 prima della rete della bandiera firmata Manzala. Il Lione invece si gode Bertrand Traore autore di una doppietta con Jean Lucas e Terrier che calano il poker.

Passano inoltre il turno Amiens (3-2 sul Rennes), Brest (2-0 sul Bordeaux), Strasburgo (1-0 a Nantes) e infine Saint Etienne (2-1 a Nimes).