Coppa Italia, gli accoppiamenti delle formazioni di Serie B

Queste le gare del Secondo Turno eliminatorio di Coppa Italia 2019/2020:

Perugia vs Triestina-Cavese

Spezia vs Pro Patria-Matelica

Cremonese vs Virtus Francavilla-Novara

Empoli vs Reggina-Vicenza

Pescara vs Robu Siena-Mantova

Benevento vs Monza-Alessandria

Livorno-Carpi

Cittadella-Padova

Chievo vs Ravenna-Sanremese

Crotone vs Arezzo-Turris

Pordenone vs Feralpisalò-Adriese

Salernitana vs Catanzaro-Casertana

Juve Stabia vs Imolese-Sambenedettese

Ascoli vs Pro Vercelli-Rende

Trapani vs Piacenza-Viterbese

Venezia vs Catania-Fanfulla

Frosinone vs Carrarese-Fermana

Cosenza vs Monopoli-Ponsacco

Virtus Entella vs SudTirol-Fasano

Pisa vs Potenza-Lanusei

Gare in programma domenica 11 agosto. Orari da definire.