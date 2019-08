Coppa Italia, la Salernitana supera con merito il Catanzaro

Salernitana-Catanzaro 3-1

Nella foto Giannetti

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La Salernitana vince, nel secondo turno di Coppa Italia, per 3-1 all'Arechi contro il Catanzaro, e dimostra di essere un po' migliorata rispetto alle uscite precedenti. Nel primo tempo è Kiyine a sbloccare la gara al 22', grazie ad un tiro dagli undici metri che colpisce il palo interno e poi si deposita in rete. Al 30' ci prova Firenze, il cui tiro viene respinto da Adamonis. Al 31' Kiyine tenta la conclusione dalla distanza, ma senza successo. Quattro minuti più tardi Giannetti prende l'esterno della rete. Al 45' ci prova il Catanzaro con Urso, ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Poco prima della fine della prima frazione, Jallow serve Giannetti, che segna con una splendida rovesciata. Nella ripresa, al 6' il tiro di Jallow si spegne sul fondo. Al 25' ci riprova Jallow, ma colpisce il palo. Al 28' i granata fanno il tris per opera di Giannetti, che servito da Akpa Akpro non ha problemi a battere Adamonis. Infine, al 34' il subentrato Mangni sigla il gol della bandiera per gli ospiti con Micai che non riesce a trattenere la sfera.

SALERNITANA-CATANZARO 3-1

SALERNITANA (3-5-2): Micai 6; Karo 5.5, Billong 6, Jaroszynski 6; Lombardi 6.5 (36'st Cicerelli s.v.), Firenze 6.5, Di Tacchio 6.5, Maistro 5.5 (27'st Akpa Akpro 6), Kiyine 6 (39'st Lopez s.v.); Giannetti 7.5, Jallow 6. A disp: Vannucchi, Carillo, Migliorini, Morrone, Odjer, Djuric, Calaiò. All: Ventura 6

CATANZARO (3-4-3): Adamonis 5; Signorini 4.5 (10'st Pinna 5), Figliomeni 5, Martinelli 5; Celiento 5, Urso 5.5, De Risio 5.5 (31'st Risolo sv), Casoli 6; Kanoute 5.5 (17'st Mangni 6), Nicastro 5, Di Livio 5. A disp: Mittica, Calì, Giannone, Riggio, Novello. All: Auteri 5.5.

Arbitro: Massimi di Termoli

Marcatori: 22' rig. Kiyine, 45' Giannetti, 28'st Giannetti, 34'st Mangni

Ammoniti: Urso, Kanoute (Catanzaro)