© foto di Federico Gaetano

La Juventus U23 batte nel derby piemontese la Pro Vercelli per 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Frederiksen entrato da appena una manciata di minuti per Zannimacchia, bravo a deviare un pallone messo in mezzo di Di Pardo da pochi passi, e di Clemenza all’ultimo minuto di recupero che sfrutta una corta respinta della difesa bianca. Al Catanzaro invece bastano dieci minuti per piegare la Casertana grazie a una doppietta di Fischnaller. L’altoatesino sblocca la gara al 4° con un gran colpo di testa su cross di Giannone e raddoppia al 10° sfruttando un assist di Bianchimano. Più combattuta invece la sfida di Potenza – una gara che ha rischiato di non essere giocata per l’aggressione subita da Lo Monaco in mattinata – con il Catania che vince di misura contro i lucani. Apre le marcature a fine primo tempo Di Piazza, freddo a realizzare un calcio di rigore conquistato dal lui stesso. Al 66° arriva però il pari dei padroni di casa grazie al colpo di testa del neo entrato França, ma tre minuti dopo un altro neo entrato – Biondi – ristabilisce le distanze ancora di testa. È il gol decisivo che permette agli etnei di avanzare.

Juventus U23-Pro Vercelli 2-0 (75° Frederiksen, 90° Clemenza)

Catanzaro-Casertana 2-0 (4°, 10° Fischnaller)

Potenza-Catania 1-2 (66° França; 40° Di Piazza, 69° Biondi)