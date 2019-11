Coppa Italia Serie C, Feralpisalò avanti: 1-0 al Lecco

Basta una rete dopo 10 minuti firmata dal centrocampista Mordini – errore si Samake in fase di impostazione e ripatenza con Maiorino che serve il numero 3 al limite dell’area di rigore, tiro potente e palla alle spalle di Safarikas – alla Feralpisalò per passare il turno di Coppa Italia Serie C battendo un Lecco combattivo che dà filo da torcere ai più quotati avversari. Le migliori occasioni per gli ospiti arrivano nel finale di gara con Liverani che è decisivo rimediando a un errore di Legati in area e poi con Strambelli che prima calcia a lato e poi serve Vignati che si fa chiudere dalla difesa gardesana.