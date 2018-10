Coppa Italia Serie C, il Catanzaro supera il Rende ai supplementari

Seconda vittoria casalinga quest'oggi in Coppa Italia Serie C. Dopo il successo del Siracusa sulla Sicula Leonzio, arriva anche l'affermazione del Catanzaro sul Rende per 3-1. Un derby calabrese terminato solamente ai supplementari, dopo che le due squadre avevano terminato i tempi regolamentari sull'1-1. A decidere il match è stato Fischnaller al primo minuto di recupero del primo tempo supplementare, con Iuliano che ha poi chiuso la gara a una manciata di secondi dal termine. Di seguito i risultati odierni del primo turno, ricordando che, in serata, si giocherà Casertana-Juve Stabia:

SIRACUSA-SICULA LEONZIO 1-0 - Vazquez al 7'

CATANZARO-RENDE 3-1 dts - Posocco al 1' (C), Laaribi al 27' (R), 106' Fischnaller (C), 119' Iuliano (C)