Coria guarda nuovamente all'Europa. Dopo aver girato tutta l'America

Trentanni appena compiuti e la voglia di riprovare l'avventura in Europa a distanza di sette anni dal suo sbarco in Spagna per vestire la maglia del Villarreal, dove però trovò spazio solo nella squadra B collezionado 15 presenze con tre reti. Facundo Coria, centrocampista offensivo classe '87, del Quilmes potrebbe aggiungere un'altra bandierina alla sua carriera divisa fra Argentina – dove ha vestito anche le maglie di Velez Sarsfield, Arsenal de Sarandì, Argentinos Junior ed Estudiantes La Plata – e il resto del continente americano con puntate in Ecuador (Emelec), Messico (Pachuca) e Stati Uniti (D.C. United) con alterne fortune.

Foggia e Virtus Entella sono le due squadre italiane che se lo contendono e che puntano sul talento e l'esperienza dell'argentino per aumentare la qualità offensiva della squadra. Pur non essendo un grande goleador – 16 reti in 148 presenze in carriera – Coria è uno di quei calciatori che può accendere la luce all'improvviso e inventare la giocata decisiva, specie a favore dei compagni. Una scommessa che potrebbe dare buoni frutti se fatta con la dovuta cautela.