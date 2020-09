Corrado: "Varnier e Vido avevano la volontà di tornare a Pisa. E' per noi motivo di orgoglio"

A margine dell'amichevole contro il Sassuolo, come riferiscono le fonti ufficiali del club, in casa Pisa il Dg Giovanni Corrado ha fatto il punto sul mercato. Concentrandosi molto sulla doppia operazione con l'Atalanta, che ha permesso il ritorno in Toscana del difensore Marco Varnier e dell'attaccante Luca Vido: "Abbiamo lavorato molto su Varnier e Vido perché era difficile confermarli, ma lo volevamo. Sono due operazioni che non vanno date per scontate, non si tratta di ritorni ma di nuovi acquisti, anche perché è stata determinante la volontà dei calciatori, che avevano altre offerte molto importanti. Per noi è motivo di orgoglio".