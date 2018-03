Corriere - Brescia: "Il Brescia rinasce coi suoi bomber"

© foto di Ospite

"Il Brescia rinasce con i suoi bomber e ritrova il sorriso". Il Corriere, edizione Brescia, analizza così il successo delle Rondinelle: vittoria decisiva contro il Pescara, in una gara cruciale per la salvezza. Grazie alle reti dei bomber: a segno Torregrossa e Caracciolo, ora terzo nella classifica all time dei goleador di Serie B.