Corriere del Mezzogiorno, Bari e la penalizzazione: "Il giallo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' un aprile col brivido quello che sta vivendo la piazza di Bari a causa del continuo rincorrersi di voci circa una presunta penalizzazione in arrivo per il club biancorosso. Ne parla oggi anche il Corriere del Mezzogiorno parlando di un vero e proprio "giallo". "Un giallo per la cui risoluzione ufficiale ci vorrà qualche giorno probabilmente, ma che intanto viene alimentato dal silenzio della società. Il club del presidente Giancaspro, infatti, nonostante ripetute sollecitazioni, non sembra avere alcuna intenzione di smentire, confermare o anche solo commentare le indiscrezioni riportate nei giorni scorsi".