Corriere del Veneto, Vicenza: "Asta, la deadline per le offerte"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Giornata importante per il Vicenza. Alle 12 scade il termine ultimo per la presentazione delle offerte. "Asta, la deadline per le offerte" titola il Corriere del Veneto. C'è però il rischio concreto che l'asta possa andare deserta: "E’ il giorno delle offerte in busta chiusa. Entro le ore 12 di oggi chi intende partecipare all’asta finalizzata all’acquisizione del Vicenza dovrà depositare un’offerta che non potrà essere inferiore al prezzo base fissato: un milione 470mila euro. Nel caso l’offerta fosse inferiore, scatterà l’esclusione. E unitamente all’offerta ogni concorrente dovrà depositare, a titolo di cauzione, un assegno pari al 10% del prezzo offerto. L’apertura delle buste, se ce ne saranno, avverrà domani sempre alle ore 12. In presenza di una sola offerta il Vicenza verrà aggiudicato all’offerente al prezzo base d’asta, mentre in presenza di più offerte verrà tenuta immediatamente una gara con rialzo minimo di cinquantamila euro, partendo come base dalla più alta offerta ricevuta. L’aggiudicazione definitiva avverrà trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza ulteriori rilanci. Ma, cosa fondamentale, l’acquisizione della società biancorossa sarà comunque subordinata alla salvezza della squadra, mentre in caso di retrocessione in serie D al mancato aggiudicatario verrà restituito l’assegno depositato in sede di offerta di acquisto. A poche ore dal deposito delle buste pare sempre più possibile che l’asta possa andare deserta, in quanto l’incertezza legata a quale sarà la categoria in cui giocherà il Vicenza nella prossima stagione è un elemento fondamentale per far prendere tempo ai gruppi interessati al club berico".