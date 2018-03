Corriere dell'Umbria: "Grifo-Cremonese, è testa-coda"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da una parte il Perugia in serie positiva da sette turni. Dall'altra la Cremonese che non vince da dieci giornate ed è in piena emergenza infortuni. Questa sarà la sfida fra la compagine di Roberto Breda e Attilio Tesser in programma domani. "E' testa-coda" è il titolo scelto dal Corriere dell'Umbria per la gara del 'Curi'. "Nel girone di ritorno - si legge - ci sono 14 punti di differenza a favore del Perugia: grigiorossi penultimi, peggio solo la Ternana".