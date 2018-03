© foto di Federico Gaetano

Continua il Magic Moment del Perugia, celebrato quest'oggi anche dal Corriere dell'Umbria. "Grifo, hai alzato il muro! Miglior difesa del ritorno e i gol non mancano mai" è il titolo del quotidiano locale sulla formazione di Roberto Breda. Sul tecnico ex Entella, poi, si legge: "Altro che Normal, Breda comincia ad avere numeri da Special: solo 5 reti subite, come l'Empoli capolista. Attacco a segno da 15 partite consecutive grazie alla coppia Cerri-DC10, ma ora segnano anche gli altri. Per i biancorossi identico score dello scorso anno (43 punti) e stessa posizione in classifica: ottava".