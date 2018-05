Corriere dell'Umbria: "La Ternana retrocede in C"

© foto di Federico Gaetano

"La Ternana retrocede in C", questo l'amaro titolo che troviamo sulle colonne del Corriere dell'Umbria. La squadra di De Canio cade a Vercelli 2-1 e lascia la serie B con una giornata di anticipo. Il miracolo dello scorso anno non è stato ripetuto. Inutili i gol, anche la Pro deve dire addio alla cadetteria.