Corriere dell'Umbria, Perugia: "I playoff per rialzarsi"

© foto di Federico Gaetano

Primo ko dell'era Santopadre a Perugia nel derby contro la Ternana. Una sconfitta, quella dello scorso weekend, che trova ancora spazio sulle pagine del Corriere dell'Umbria. "Che dolore nel day after. Adesso i playoff per rialzarsi" è il titolo scelto dal quotidiano che poi inizia anche a parlare del prossimo match in programma, al Del Duca contro l'Ascoli.