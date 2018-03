Corriere dell'Umbria: "Speranza Fere. Tremolada c'è e sa fare tutto"

© foto di Federico Gaetano

A Carpi per la Ternana di Luigi De Canio sarà l'ennesima ultima spiaggia di una stagione complicatissima. Una nota positiva è rappresentata dal rendimento di Luca Tremolada. "Speranza Fere. Tremolada c'è e sa fare tutto" ha titolato quest'oggi il Corriere dell'Umbria in merito all'ex Entella scrivendo anche: "Ventisette gare da titolare, 4 assist, 7 reti è il migliore per rendimento. La Ternana si aggrappa ai numeri del suo fantasista e alla sua duttilità".