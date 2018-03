Corriere dell'Umbria, Ternana: "Battiamo il Carpi e si riparte da zero"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Battiamo il Carpi e si riparte da zero" è il titolo che il Corriere dell'Umbria ha scelto per raccontare il giorno di Carpi-Ternana prendendo spunto dalle parole detta da Luigi De Canio durante la conferenza stampa della vigilia. "Il tecnico della Ternana - si legge ancora - crede nella salvezza: 'Ma niente tabella per arrivare ai play out: dobbiamo pensare partita dopo partita. Loro possono metterci in difficoltà con l'atteggiamento difensivo: guai a subire ripartenze'".