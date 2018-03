Corriere dell'Umbria: "Vai Perugia, continua a correre"

© foto di Federico Gaetano

"Vai Perugia, continua a correre", scrive questa mattina Il Corriere dell'Umbria nelle sue pagine sportive. In una gara la squadra arriva a coprire fino a 120 chilometri. Contro il Foggia scontro diretto playoff tra la seconda e la quarta in classifica nel 2018. Niente turnover per Normal Breda: "I giocatori hanno recuperato bene, mai scontati i tre punti in casa"