Corriere di Romagna: "Cesena semaforo rosso"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

"Cesena, semaforo rosso", scrive questa mattina Il Corriere di Romagna nelle sue pagine interne. Castori rinuncia al turnover, schiera nove giocatori nell'undici titolare per la terza volta in otto giorni e la squadra dimostra di non avere l'energia necessaria. Il Carpi tiene lo 0-0 senza patemi.