Corriere di Verona: "Hellas, quale tridente contro il Padova?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lavoro sul campo per il Verona di Fabio Grosso in vista dell'esordio in B nel derby contro il Padova. Ne parla il Corriere di Verona nel pezzo dal titolo: "Verona, quale tridente contro il Padova?". "Il dubbio di Grosso - si legge è tra Pazzini e Di Carmine. Indisponibili Lee e Cissè, scelte obbligate per gli esterni: in campo Matos e Ragusa".